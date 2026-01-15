English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 110ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ.. 142ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಗು ಪಡೆದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸವಾಲೆಸೆದಿದ್ದ ದೀರ್ಘಾಯುಷಿ ನಿಧನ! 134 ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಗಲಿದ ಮಹಾಪುರುಷ

110ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ.. 142ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಗು ಪಡೆದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸವಾಲೆಸೆದಿದ್ದ ದೀರ್ಘಾಯುಷಿ ನಿಧನ! 134 ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಗಲಿದ ಮಹಾಪುರುಷ

ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಾಹ ಆಗುವವರ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅಗಿರುತ್ತೆ?.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 15, 2026, 06:31 PM IST
  • ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ದೀರ್ಘಾಯುಷಿ ನಾಸರ್‌ ಬಿನ್‌ ರದಾನ್‌ ನಿಧನ
  • ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 7,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು
  • ಹಲವು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ನಾಸರ್‌ ಬಿನ್‌ ರದಾನ್‌

110ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ.. 142ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಗು ಪಡೆದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸವಾಲೆಸೆದಿದ್ದ ದೀರ್ಘಾಯುಷಿ ನಿಧನ! 134 ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಗಲಿದ ಮಹಾಪುರುಷ

40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಹಜ್‌ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ದೀರ್ಘಾಯುಷಿ ನಾಸರ್‌ ಬಿನ್‌ ರದಾನ್‌ ಅಲ್‌ ರಶೀದ್‌ ಅಲ್‌ ವಡೈ ಅವರು 142ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ರಿಯಾದ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಶೀದ್‌ ಅಲ್‌ ವಡೈ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.                

142ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಸರ್‌ ಬಿನ್‌ ರದಾನ್‌ ಅಲ್‌ ರಶೀದ್‌ ಅಲ್‌ ವಡೈ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ದೀರ್ಘಾಯುಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ರಶೀದ್‌ ಅಲ್‌ ವಡೈ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧಹ್ರಾನ್‌ ಅಲ್‌ ಜನೌಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಅಲ್‌ ರಶೀದ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಶೀದ್‌ ಅಲ್‌ ವಡೈ ಅವರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅಂದರೆ 1884 ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೌದು ಅರೇಬಿಯಾದ ಪಿತಾಮಹ ರಾಜ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಅಜೀಜ್‌ ಅವರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಅವರ ವರೆಗೆ ರಶೀದ್‌ ಅಲ್‌ ವಡೈ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಇವರು ಅನೇಕ ರಾಜರ ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೈರಿಗಳ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್! ಭಾರತ- ಪಾಕ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ಹೇಗೆ?

ರಶೀದ್‌ ಅಲ್‌ ವಡೈ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 110ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. 132 ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಮೊಮ್ಮಕಗಳನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಯಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದೆಮೆ.. ಆ ನಟಿ ಮಾಡಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೇನು?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Nasser bin Radan Al Rashid Al WadaeiSaudi Arabiaoldest manFuneral prayersDhahran Al Janoub

