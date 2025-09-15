English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಒಂದೇ ಡಿಚ್ಚಿ.. ಮುಗಿತು ಕತೆ.. ಕೋಪಗೊಂಡ ಟಗರು ಗುದ್ದಿದ ಏಟಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾಡು ನೋಡಿ... ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Viral Video: ಯುವತಿಗೆ ಟಗರು ಕೊಟ್ಟಿತು ಡಿಚ್ಚಿ.. ಆಮೇಲೆ ಯುವತಿಯ ಪಾಡು ಏನಾಯಿತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ...

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 15, 2025, 04:45 PM IST
  • ಯುವತಿಗೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಟಗರು
  • ಆಮೇಲೆ ಯುವತಿಯ ಪಾಡು ಏನಾಯಿತು?
  • ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಒಂದೇ ಡಿಚ್ಚಿ.. ಮುಗಿತು ಕತೆ.. ಕೋಪಗೊಂಡ ಟಗರು ಗುದ್ದಿದ ಏಟಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾಡು ನೋಡಿ... ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Viral Video: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಮಾನವರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಹಾವುಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ವೀಡಿಯೊಗಳು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ತಮಾಷೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವೀಡಿಯೊ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಒಂದು ಟಗರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ.

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಗರು ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ 
ಪೊಗರನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಟಗರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೀಲ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಬಂದಳು. ಆಗ ಟಗರು ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. 

ಭಯದಿಂದ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿದಳು. ಆದರೂ, ಟಗರು ಅವಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿತು. ಅದು ತನ್ನ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಅವಳ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಗುದ್ದಿತು. ಅವಳು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದಳು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌!? Instagramನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಫೋಟೋ

ಈ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯವು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವೀಡಿಯೊ ನೂರಾರು ಲೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. 

ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆ ಟಗರಿಗೆ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

 

 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral Video: ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಊಟ-ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು...

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ. 

Chetana Devarmani

ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

