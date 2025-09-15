ಒಂದೇ ಡಿಚ್ಚಿ.. ಮುಗಿತು ಕತೆ.. ಕೋಪಗೊಂಡ ಟಗರು ಗುದ್ದಿದ ಏಟಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾಡು ನೋಡಿ... ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Viral Video: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಮಾನವರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಹಾವುಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ವೀಡಿಯೊಗಳು ನೆಟಿಜನ್ಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ತಮಾಷೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವೀಡಿಯೊ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಒಂದು ಟಗರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಗರು ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ
ಪೊಗರನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಟಗರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೀಲ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಬಂದಳು. ಆಗ ಟಗರು ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು.
ಭಯದಿಂದ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿದಳು. ಆದರೂ, ಟಗರು ಅವಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿತು. ಅದು ತನ್ನ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಅವಳ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಗುದ್ದಿತು. ಅವಳು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದಳು.
ಈ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯವು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವೀಡಿಯೊ ನೂರಾರು ಲೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆ ಟಗರಿಗೆ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
