ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಯೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೊಮೊಸ್ !ತಯಾರಾಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ನಾಯಿ ತಲೆ! ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮೊಮೊಸ್. ಈ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಹಾರಿ ಎರಡೂ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಮೊಮೊಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮೊಮೊ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ರೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಮೊ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯ ತಲೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಆಹಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯ ತಲೆ ಪತ್ತೆ :

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಮೊಮೊ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಸಹ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮೊಹಾಲಿಯ ಮಾತೌರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಮೊಮೊಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೊಳೆತ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ನೀರು :

ಇಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಕೊಳಕು ನೀರು ಮತ್ತು ಕೊಳೆತ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕೊಳೆತ ಮಾಂಸ, ಕ್ರಷರ್ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೊಳಕು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಾಯಿಯ ತಲೆ ಪಗ್ ತಳಿಯದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

