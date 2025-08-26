English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶಾಕಿಂಗ್.... ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಓಡಾಟ! ವಿಡಿಯೋ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

Viral Video: ವ್ಯಾಘ್ರ ಹುಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆಯೇ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Aug 26, 2025, 10:08 AM IST
  • ವ್ಯಾಘ್ರನ ಓಡಾಟ ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಜನತೆ
  • ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ರಸ್ತೆ ನಿಸರ್ಗ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
  • ಹುಲಿ ಓಡಾಟದ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಥಳೀಯ ಮನೆಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

ಶಾಕಿಂಗ್.... ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಓಡಾಟ! ವಿಡಿಯೋ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

Tiger Viral Video: ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗದ ನಿಸರ್ಗ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ (ಆ.25) ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುಲಿ ಓಡಾಟ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಹುಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮನೆಯೊಂದರ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮಾರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅರಿತ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಳಿತ ಚಿರತೆ: ವಾಚ್ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ

ರಾತ್ರಿ ಶ್ವಾನ ಬೊಗಳುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮುಂದೆಯೇ ಹುಲಿ ಓಡಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹುಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ:

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Gorilla Viral Video: ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಸಿಂಹವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಎಸೆದ ಗೊರಿಲ್ಲಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ

ವ್ಯಾಘ್ರನ ಓಡಾಟ ಕಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರಲು ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಬಫರ್ ಜೋನ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುಟ್ಟಿರುವ  ಹುಲಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಸಾಹುಲ್ 
ಹಮೀದ್ ಹಾಗೂ ನಿವಾಸಿಗರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

