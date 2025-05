WATCH: ಪತ್ನಿಯನ್ನ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನೇತುಹಾಕಿದ ಪಾಪಿ ಪತಿ!! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

SHOCKING Viral Video: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕ್ರೂರಿ ಪತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲಿಂದ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನೇತುಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಕಿರುಚಾಟವನ್ನ ಕೇಳಿದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಆಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Warning: Disturbing video, violence

UP woman tortured by husband held upside down from terrace

During a domestic dispute in UP's Bareilly, a man identified as Nitin Singh, while assaulting his wife, held her upside down from the terrace as the victim could be heard screaming… pic.twitter.com/ys546qkPm3

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) May 16, 2025