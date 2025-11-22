ವಿಶ್ವ ಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲೇ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ಸ್ಮೃತಿ.. ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವನಿತೆಯರ ಸಖತ್‌ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್‌

Smriti Mandhana Haldi: ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ (ನವೆಂಬರ್ 23) ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲಿರುವ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅರಿಶಣ ಸಮಾರಂಭದ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂಧಾನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರಗು ತಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್, ಶ್ರೇಯಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್, ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್, ಶಿವಾಲಿ ಶಿಂಧೆ, ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಮದುವೆಯ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದ ಮೆರಗು ನೀಡಿದರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅವರನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಈ ನೃತ್ಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಲಡ್ಕಿ ವಾಲೆ (ವಧುವಿನ ಕಡೆಯಿಂದ) ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮಾರಂಭ ಕೇವಲ ಹಳದಿ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಿನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪುನರ್ಮಿಲನದಂತಿತ್ತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾಳ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಶಿವಾಲಿ ಶಿಂಧೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.