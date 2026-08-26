/Viral Video: ಕಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಹಾವಿನ ಭಯಾನಕ ದಾಳಿ! ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Snake Viral Video: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಹಾವು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹಾವೊಂದು ಕಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಹಾವು!
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಹಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನ ಕಂಡರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾವು ತನ್ನ ಬೇಟೆಯನ್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾವು ಕಪ್ಪೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಾವಿನ ಚಲನವಲನವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದು ಕಪ್ಪೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದಾಗ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಹಾವಿನ ಹಠ
ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇಟೆಯನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ವೇಗ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪೆಗಳು ಕೂಡ ಅಪಾಯವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ವೇಗವಾಗಿ ಜಿಗಿದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾವು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆಯ ನಡುವಿನ ಈ ಮುಖಾಮುಖಿ ನೋಡುಗರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಪ್ಪೆಯನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹಾವಿನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸಿದೆ.
ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಶತ್ರುಗಳು?
ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇಟೆಗಾರರಾಗಿವೆ. ಗರುಡ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಬೇಟೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಮುಂಗುಸಿ ಕೂಡ ಹಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾವಿನ ಜಾತಿಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಬೇಟೆ ವಿಧಾನ ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಪ್ಪೆ, ಹಲ್ಲಿ, ಇಲಿ, ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಪರೂಪದ ಅಥವಾ ರೋಚಕ ಘಟನೆಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಹಾವಿನ ಬೇಟೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನ ಚರ್ಚಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕಪ್ಪೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ದೂರದಿಂದಲೇ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ
ಹಾವು ಕಪ್ಪೆಯನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಕೇವಲ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಎಂದು ನೋಡುವ ಬದಲು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇಯಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಜೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪೆಗಳು ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ಇಲಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾವು, ಕಪ್ಪೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ನಂಬುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂತಹ ವನ್ಯಜೀವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಅನುಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಮೀಪ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹಾವುಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾವು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಕಂಡರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
ಕಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಬೇಟೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಜೀವಿಗಳ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ರೋಚಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಹಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನ ದೂರದಿಂದಲೇ ಗಮನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾವು-ಕಪ್ಪೆ ಘಟನೆಯ ವಿವರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ವರದಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿವೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಘಟನೆಯ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.)