Viral Video: ನಾಗಿಣಿ ಹಾಡಿಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಹಾವು! ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ವ್ಯೂಸ್ ಪಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಇದು..

Snake Dance video: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾವುಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ನಾಗಿಣಿ ಹಾಡಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ..     

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 18, 2025, 11:04 AM IST
  ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ
  ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ವೀವ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ಸ್‌ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

Snake viral video: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ವೀವ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ಸ್‌ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.. ಇದರರ್ಥ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಹಾವುಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಂದರೇ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ತನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್! ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಡಲು ರೇಖಾ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂತದ್ದು ಗೊತ್ತೇ?

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹಾವಿನ ಅಚ್ಚರಿಯ ವೀಡಿಯೊವೊಂದು ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಏಕೆಂದರೇ ಹಾವು ನಾಗಿಣಿ ಹಾಡಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್‌ರ್‌ ರೇಂಜ್‌ಗೆ ಕುಣಿದಿದೆ.. ಹೌದು ಕೊಳಲಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಹಾವುಗಳು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಜನರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಹಾರದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವನ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಗಿನ್ ಸಾಂಗ್‌ ಹಾಕಿದಾಗ, ಹಾವು ಆ ರಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿತು.. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀವ್ಸ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ತನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್! ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಡಲು ರೇಖಾ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂತದ್ದು ಗೊತ್ತೇ?

ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾಗಿಣಿ ಟ್ಯೂನ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತೆವಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.. ಇದಾದ ನಂತರ, ಹಾವು ಮನಬಂದಂತೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮೈ ಕುಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹಾವು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಚಾಚಿ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉರುಳುತ್ತದೆ.. ಈ ರೀತಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಹಾವಿನ ದೃಶ್ಯವು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಹಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾಗಿಣಿ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯವೇ? ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ.. 

 
 
 

