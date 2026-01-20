English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Snake Viral Video: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 20, 2026, 12:30 PM IST
  • ನಾಗರಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
  • ಹಾವಿನ ಈ ಲಯಬದ್ಧ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಹಾವುಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಜನರು ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ.

Snake Viral Video: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳಂತೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಹಾವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಗಾವುದ ದೂರ ಓಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ನಾಗರಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ನಾಗರಹಾವು!
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವೊಂದು ತನ್ನ ಹೆಡೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸುತ್ತಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಾವಿನ ಈ ಲಯಬದ್ಧ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಎನಿಸಿದರೂ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಹಾವಿನ ಭಂಗಿ ಯಾವುದೋ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು "ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ" ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು "ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನವ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ಬರುವುದೇಕೆ?
ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಭಯವೂ ಇದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಗರಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶೀತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಥವಾ ಮಳೆಯಾದಾಗ ಅವು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮಾನವ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು
ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹಾವುಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಜನರು ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದ್ದರೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಗರಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

