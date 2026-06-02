Snake Facts: ಭಾರತದಂತಹ (India) ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೇಶದಲ್ಲೇ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಬೇಧದ ಜೀವುಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಹಾವುಗಳೆಂದರೆ ಸಾಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಆವರಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಹಾವುಗಳೆಂದರೆ ಸಾಕು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಯ (Snake Eggs) ರಹಸ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಾವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯೇ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದೀಗ ಈ ಚರ್ಚೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ (Social Media) ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಸಂಚಾರ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಾವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾವುಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೆಲವು ಗಢ ಗಢ ನಡುಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಹೊ, ಮನೆಯ ಬಳಿ ಹಾವು ಕಂಡರೆ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾವಿನ ಕಡಿತ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳೆಂದರೆ ಭಯಪಡುವವರು, ಹಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಅನ್ನುವಂತೆ ಕುತೂಹಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕೆಲವರು ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೇ? ಅವು ವಿಷಕಾರಿಯೇ? ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ? ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವುಗಳು ಹೇಗೆ ಭಯಾನಕವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ಡೇಂಜರ್. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಬಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಷಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅತಿಸಾರ, ವಾಂತಿ, ಜ್ವರದಂತಹ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಬರಬಹುದು, ಚರ್ಚದ ತುರಿಕೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇರುತ್ತಾ?
ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಹಾವುಗಳ ವಿಷವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿಂದರೂ ಸಹ, ವಿಷ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಯ ವಿಶೇಷತೆ
ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ 5 ರಿಂದ 30 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಚರ್ಮದಂತಹ ತೆಳು ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಚಿಪ್ಪಿನಂತಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 50 ರಿಂದ 60 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಿ ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳ ಮರಿಗಳು ವಿಷ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅನೇಕರು ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ಎಂದು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಇದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸ್ಪರ್ಶಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)