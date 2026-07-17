/ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೀನನ್ನ ದೇವರಂತೆ ಬಂದು ಕಾಪಾಡಿದ ಹಾವು.! ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಟ್ವೀಸ್ಟ್‌.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Snake viral video : ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಬ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕ್ರೇಜ್. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟರ್ಕಿಶ್ ಸುದ್ದಿ ಖಾತೆಯಾದ @gusholderhaber ತನ್ನ 'X' (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು (Views) ಗಳಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇನಿದೆ?: ಬಂಡೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಮೀನೊಂದು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಹಾವು, ಮೀನನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ತಳ್ಳುತ್ತಾ ನೀರಿನ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮೀನು ನೀರು ಸೇರಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಈಜಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು "ಹಾವು ಮೀನಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿತು" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Unintentional rescue! pic.twitter.com/FXklEVpXl7
— Damn Nature You Scary (@AmazingSights) December 8, 2025
ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ : ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಜನರೆಲ್ಲಾ ಹಾವಿನ 'ಕರುಣೆ'ಗೆ ಫಿದಾ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಕೆಲವರು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಾವು ಮೀನನ್ನು ಗಬಕ್ಕನೆ ನುಂಗಲು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮೀನಿನ ದೇಹದ ಮೇಲಿದ್ದ ಲೋಳೆ (ಅಂಟು) ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಾವಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೀನನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನುಂಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ, ಅದು ಹಾವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಜಾರಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತಿ ಎಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾಶರೆ..
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹಾವು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮೀನನ್ನು ಉಳಿಸಿತೋ ಅಥವಾ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿ ಮೀನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಿತೋ.. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದುನಿಯಾವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.