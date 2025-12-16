Viral Video: ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಹಾವು! ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
snake giving birth to babies: ಸ್ನೇಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ.. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಹಾವುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದೇಹದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂತಹ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,000 ಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಹಾವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕೂಡ ಹಾವಿನಿಂದ ಹಾವಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 16, 2025, 12:43 PM IST
  • ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ

Snake Viral Video: ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ.. ನೇರವಾಗಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಾವು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ? ಅನೇಕ ಹಾವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದ ನಂತರ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಹಾವುಗಳು ಮರಿಗಳಿವೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವುದನ್ನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥವರಿಗಾಗಿಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ : ಜನವರಿಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ   

ಹಾವುಗಳು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕರು ಹಾವುಗಳ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವುಗಳು ಯಾವಾಗ, ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ 2.74 ಕೋಟಿ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, 1 ಲಕ್ಷ 25 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹಾವೊಂದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಆ ವೇಳೆ ಹಾವು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಹಾವಿನ ಬಾಲದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮರಿ ಹಾವುಗಳು ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಬ್ಬರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈಗ ಆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

