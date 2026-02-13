viral video: ಮನೆ ಜಗಳವನ್ನು ಬೀದಿಗೆಳೆದ ಸ್ನೇಕ್‌ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ..! ಸರ್ಪಗಳ ಕಾದಾಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆರಗಾದ ಹಳ್ಳಿ ಜನ

viral video: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಹಾವಿನ ವಿಡೀಯೋ ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು AI ವಿಡೀಯೋಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈಗಿನ AI ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ನಿಜ.. ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುವುದನ್ನೂ ಸಹ ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪರೂಪದ ಅಥವಾ ದೈತ್ಯ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೇ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡೀಯೋವೊಂದು ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ಹಾವುಗಳ ಗುಂಪಿನ ವಿಡೀಯೋ ತುಣುಕು ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡೀಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಗುಂಪು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾವು ಎಷ್ಟಿವೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಕೂಡ ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುವಂತಿದೆ. ಈ ವಿಡೀಯೋವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಗೊಂದಲವಾಗುವುದಂತೂ ನಿಜ.
ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಾತ್ರ ʼಸ್ನೇಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೈಟ್ʼ, ʼಯಾರಾದರೂ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿʼ, ʼಏನಿದು ಕುಟುಂಬ ಕಲಹʼ, ʼಮನೆಯೊಳಗಿನ ಜಗಳ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದೆʼ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು AI ವಿಡೀಯೋನಾ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದದ್ದಾ ಎನ್ನುವುದೇ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವುದಾದರೇ ಇದು AI ರಚಿತ ವಿಡೀಯೋ ಇದಾಗಿದೆ.