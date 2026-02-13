English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • viral video: ಮನೆ ಜಗಳವನ್ನು ಬೀದಿಗೆಳೆದ ಸ್ನೇಕ್‌ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ..! ಸರ್ಪಗಳ ಕಾದಾಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆರಗಾದ ಹಳ್ಳಿ ಜನ

viral video: ಮನೆ ಜಗಳವನ್ನು ಬೀದಿಗೆಳೆದ ಸ್ನೇಕ್‌ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ..! ಸರ್ಪಗಳ ಕಾದಾಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆರಗಾದ ಹಳ್ಳಿ ಜನ

viral video: ಹಾವಿನ ಗುಂಪೊಂದು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದ ವಿಡೀಯೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 13, 2026, 04:56 PM IST
  • ಹಾವಿನ ವಿಡೀಯೋಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ
  • ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪರೂಪದ ಅಥವಾ ದೈತ್ಯ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಟ್ಟಲೇ ಶೇರ್‌ ಮತ್ತು ಲೈಕ್‌ ಆಗಿರುತ್ತವೆ

Trending Photos

ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
camera icon5
Sanju Samson T20 World Cup Record
ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಅವನ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದೆ..! ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ
camera icon5
Rakshitha shetty
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಅವನ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದೆ..! ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
camera icon7
actress weight loss
ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ವರದಿ! ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ವರದಿ! ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ..
viral video: ಮನೆ ಜಗಳವನ್ನು ಬೀದಿಗೆಳೆದ ಸ್ನೇಕ್‌ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ..! ಸರ್ಪಗಳ ಕಾದಾಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆರಗಾದ ಹಳ್ಳಿ ಜನ

viral video: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಹಾವಿನ ವಿಡೀಯೋ ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೇಮಸ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು AI ವಿಡೀಯೋಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈಗಿನ AI ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ನಿಜ.. ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುವುದನ್ನೂ ಸಹ ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪರೂಪದ ಅಥವಾ ದೈತ್ಯ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಟ್ಟಲೇ ಶೇರ್‌ ಮತ್ತು ಲೈಕ್‌ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫುಲ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಜಾಪನೀಸ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್‌ ಚೀಸ್‌ ಕೇಕ್‌ ಹ್ಯಾಕ್‌!

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡೀಯೋವೊಂದು ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ಹಾವುಗಳ ಗುಂಪಿನ ವಿಡೀಯೋ ತುಣುಕು ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡೀಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಗುಂಪು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾವು ಎಷ್ಟಿವೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಕೂಡ ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುವಂತಿದೆ. ಈ ವಿಡೀಯೋವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಗೊಂದಲವಾಗುವುದಂತೂ ನಿಜ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral Video: ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಪಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amarjeet Rajak (@thearajak)

ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಾತ್ರ ʼಸ್ನೇಕ್‌ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೈಟ್‌ʼ, ʼಯಾರಾದರೂ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿʼ, ʼಏನಿದು ಕುಟುಂಬ ಕಲಹʼ, ʼಮನೆಯೊಳಗಿನ ಜಗಳ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದೆʼ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು AI ವಿಡೀಯೋನಾ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದದ್ದಾ ಎನ್ನುವುದೇ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವುದಾದರೇ ಇದು AI ರಚಿತ ವಿಡೀಯೋ ಇದಾಗಿದೆ.
 

Snake VideoCobra BiteSnake Attackcobra snake biteFour snakes on road

Trending News