Snake Hatching Video: ಅಬ್ಬಾ.. ಏನ್ ರೋಮಾಂಚನ! ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಡೆದು ಹೊರಬರುವ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ನಿಮಗಾಗಿ.. ಈ ಮೈ ನವಿರೇಳಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ!
Snake Hatching Viral Video: ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಿಷಕಾರಿ ಜೀವ ಎಂದೊಡನೆ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಹಾವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ/ನಾಗರ ಹಾವಿನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಎದೆ ನಡುಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎಂದಾದರೂ, ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಜನ್ಮ ತಾಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಮರಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದು ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಮರಿ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಡೆದು ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಿ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳು, ನಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಸುಗಳು ಮರಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸರೀಸೃಪಗಳ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ದೃಶ್ಯವು ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಜೀವಿಯ ಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಷಣಗಳ ಈ ದೃಶ್ಯ ಸದ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
The birth of a baby cobra pic.twitter.com/DA8PnbGv1Y
— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 15, 2024
ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ (Nature is Amazing) ಎನ್ನುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ರಾಜ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಮರಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಹೊರ ಬರುತ್ತಿರುವ ರೋಮಾಂಚಕಕಾರಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.