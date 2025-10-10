ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿಯ ರೋಚಕ ಕಾದಾಟ : ಕೇವಲ 15 ಸೆಕೆಂಡ್‌.. ಗೆದ್ದದ್ದು ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ? ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ

Snake Mongoose fight : ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗುಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾದಾಟ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವೇಷದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ದ್ವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ದ್ವೇಷವು ಹೊಸದಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗ.
ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗುಸಿಗಳು ಜಗಳವಾಡಲು ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸಾವಿನ ಭಯ. ಈ ಎರಡೂ ಜೀವಿಗಳು ಸಾವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರುತ್ತವೆ. ಒಂದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ.
ಮುಂಗುಸಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾವಿನ ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ದೇಹವು ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲವು. ತಮ್ಮ ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಸೀಳಬಹುದು..
ಪ್ರಸ್ತತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗುಸಿ ಹಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ರೋಚಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೂ ಮುಂಗುಸಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..