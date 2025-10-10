English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿಯ ರೋಚಕ ಕಾದಾಟ : ಕೇವಲ 15 ಸೆಕೆಂಡ್‌.. ಗೆದ್ದದ್ದು ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ? ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ

Wild Animal videos : ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ನಡೆಯುವ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಎನಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುಗರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 10, 2025, 05:30 PM IST
    • ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.
    • ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ನಡೆಯುವ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ.
    • ಕೇವಲ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುಗರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿಯ ರೋಚಕ ಕಾದಾಟ : ಕೇವಲ 15 ಸೆಕೆಂಡ್‌.. ಗೆದ್ದದ್ದು ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ? ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ

Snake Mongoose fight : ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗುಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾದಾಟ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವೇಷದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ದ್ವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ದ್ವೇಷವು ಹೊಸದಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗ.  

ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗುಸಿಗಳು ಜಗಳವಾಡಲು ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸಾವಿನ ಭಯ. ಈ ಎರಡೂ ಜೀವಿಗಳು ಸಾವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರುತ್ತವೆ. ಒಂದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ. 

ಮುಂಗುಸಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾವಿನ ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ದೇಹವು ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲವು. ತಮ್ಮ ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಸೀಳಬಹುದು.. 

ಪ್ರಸ್ತತು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ  ಕೇವಲ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗುಸಿ ಹಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ರೋಚಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೂ ಮುಂಗುಸಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..

