English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ 5.6‌, ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ 3.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌.. ಸೈಡ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ಗಾಗಿ ಈ ಭಯಾನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌

ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ 5.6‌, ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ 3.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌.. ಸೈಡ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ಗಾಗಿ ಈ ಭಯಾನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌

ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೇ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹಣದಾಸೆಗೆ ಏನೇನು ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 31, 2026, 01:02 PM IST
  • ಸಾಮಾಜಿಕ ಚುಟುವಟಿಕೆ ಮೂಲಕ ಫುಲ್‌ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿದ್ದನು
  • ಸೈಡ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಎಂದು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದ ಖದೀಮ?
  • ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡನು

Trending Photos

Gold Price Today: ರಾಕೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌! ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 85 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕುಸಿತ..
camera icon9
Gold price today
Gold Price Today: ರಾಕೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌! ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 85 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕುಸಿತ..
ಮಂಗಳ ದೋಷ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಒಂದು ಮರ ನೆಟ್ಟರೆ ಶೀಘ್ರವೇ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಫಿಕ್ಸ್..‌
camera icon8
Mangal Dosha Remedies
ಮಂಗಳ ದೋಷ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಒಂದು ಮರ ನೆಟ್ಟರೆ ಶೀಘ್ರವೇ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಫಿಕ್ಸ್..‌
Gold rate:ಹೊರಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್! ಏರಿದ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಗೋಲ್ಡ್‌!
camera icon12
Gold price
Gold rate:ಹೊರಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್! ಏರಿದ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಗೋಲ್ಡ್‌!
ಮದುವೆ ಗಾಸಿಪ್‌ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ-ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ!
camera icon7
rashmika mandanna
ಮದುವೆ ಗಾಸಿಪ್‌ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ-ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ!
ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ 5.6‌, ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ 3.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌.. ಸೈಡ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ಗಾಗಿ ಈ ಭಯಾನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ 5.68‌ ಮಿಲಿಯನ್‌ ಹಾಗೂ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 3.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಮೈಂಡ್‌ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಘನಂದಾರಿ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಏನು?.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಹಾವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚುಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಹಲ್ಯಾಪುರದ ಆಕಾಶ ಜಾಧವ್‌ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಹಾವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಡಿಶಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದನೋ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ ಆಕಾಶ್ ಸೈಡ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದನು. ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುವಂತ ವ್ಯಾಪರ ಆಗಿತ್ತು. 

ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ ಆಕಾಶ್‌ ಹಾವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಹಾವುಗಳ ಸ್ನೇಹಿ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿ ಅದರ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ ಗಟ್ಟಲೇ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌..ಕ್ವಿಂಟಲ್‌.. ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಮೈಂಡ್‌ ಎಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ ಆಕಾಶ್‌ ಎನ್ನುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೆಡ್‌ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್‌ ಡೇ ದಿನ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್‌ ಧರಿಸಬೇಕು.. ಈ ಕಲರ್‌ ಬಟ್ಟೆ ಅದೃಷ್ಟ..!

ಸದ್ಯ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಮಹಾಸಮುಂದ್ ಹಾಗೂ ಕೊಮಖಾನ್‌ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 5.20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಒಬ್ಬತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ ಆಕಾಶ್‌ ಜಾಧವ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಮೈಂಡ್‌ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ 11 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ವಿಜಯ, ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ.. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಅವಮಾನ

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

youtuber akash jadhav arrestedSnake Rescuerambulance ganja seizureChhattisgarh drug trafficking newsAkash Jadhav sarp mitra case

Trending News