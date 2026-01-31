ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 5.68 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 3.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಘನಂದಾರಿ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಏನು?.
ಹಾವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚುಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಹಲ್ಯಾಪುರದ ಆಕಾಶ ಜಾಧವ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಹಾವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಡಿಶಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದನೋ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಕಾಶ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದನು. ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುವಂತ ವ್ಯಾಪರ ಆಗಿತ್ತು.
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಕಾಶ್ ಹಾವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಹಾವುಗಳ ಸ್ನೇಹಿ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿ ಅದರ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗಟ್ಟಲೇ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕ್ವಿಂಟಲ್..ಕ್ವಿಂಟಲ್.. ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಕಾಶ್ ಎನ್ನುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಮಹಾಸಮುಂದ್ ಹಾಗೂ ಕೊಮಖಾನ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 5.20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಒಬ್ಬತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಕಾಶ್ ಜಾಧವ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
