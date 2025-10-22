English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • ತಿನ್ನಲು ಬಂದ ದೈತ್ಯ ಹಾವನ್ನೇ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಡಿದ ಚೇಳು! ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋ

ತಿನ್ನಲು ಬಂದ ದೈತ್ಯ ಹಾವನ್ನೇ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಡಿದ ಚೇಳು! ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋ

snake vs scorpion: ಹಾವು ಹಾಗೂ ಚೇಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 22, 2025, 02:52 PM IST
  • ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು.
  • ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವು ಆಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ.
  • ಚೇಳಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನುಂಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಹಾವು ಭಯಭೀತವಾಯಿತು.

Trending Photos

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ತಾನೇ CM ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
camera icon6
J Jayalalithaa
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ತಾನೇ CM ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಗಳ ಮುಖ ತೋರಿಸಿದ ದೀಪಿಕಾ! ಥೇಟ್‌ ಅಮ್ಮನಂತೆ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾಳೆ ದುವಾ
camera icon5
Deepika Padukone
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಗಳ ಮುಖ ತೋರಿಸಿದ ದೀಪಿಕಾ! ಥೇಟ್‌ ಅಮ್ಮನಂತೆ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾಳೆ ದುವಾ
ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅವಕಾಶ, ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 5,810 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ..!
camera icon6
rrb ntpc official website
ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅವಕಾಶ, ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 5,810 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ..!
ರಾಹುವಿನಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ: ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು, ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ
camera icon6
Rahu Gochar
ರಾಹುವಿನಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ: ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು, ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ
ತಿನ್ನಲು ಬಂದ ದೈತ್ಯ ಹಾವನ್ನೇ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಡಿದ ಚೇಳು! ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋ

snake vs scorpion: ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಹಾವುಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ. ರ್ಯಾಟಲ್‌ಸ್ನೇಕ್‌ಗಳು, ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಡಲ ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಮಂಡಲ ಹಾವಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಸಾವು ಖಚಿತ. ಮಂಡಲ ಹಾವು ಕಚ್ಚುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗಳು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಾವಿನ ವಿಷವು ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾವಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವೇನು? ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ, ಅದರ ನರಮಂಡಲವು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮಂಡಲ ಹಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂದಿ ದಂತಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಂಡಲ ಹಾವು ಹಸಿದಿದೆ, ಅದು ಕಪ್ಪು ಚೇಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.ಆದರೆ, ಆ ಹಾವಿಗೆ ಚೇಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಂಡೀಪುರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದುತ್ತನೇ ಎದುರಾದ ಹೆಬ್ಬಾವು... ವಾಚ್ ವಿಡಿಯೋ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವು ಆಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಚೇಳನ್ನು ನೋಡಿ ಯೋಚಿಸದೆ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಅದನ್ನು ನುಂಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ, ಅದು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಹಸಿರು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ?

ಚೇಳಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನುಂಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಹಾವು ಭಯಭೀತವಾಯಿತು. ಅದು ತಲೆಯನ್ನು ನುಂಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಚೇಳು ತನ್ನ ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹಾವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚೇಳು ಅದನ್ನು ನುಂಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನುಂಗಲು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ.. ವೀಡಿಯೊ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಹಾವು ಚೇಳಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು! ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

snake vs scorpionSnake Viral VideoSnake Trendingviral newsViral Video

Trending News