ತಿನ್ನಲು ಬಂದ ದೈತ್ಯ ಹಾವನ್ನೇ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಡಿದ ಚೇಳು! ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋ

snake vs scorpion: ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಹಾವುಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ. ರ್ಯಾಟಲ್ಸ್ನೇಕ್ಗಳು, ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಡಲ ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಮಂಡಲ ಹಾವಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಸಾವು ಖಚಿತ. ಮಂಡಲ ಹಾವು ಕಚ್ಚುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗಳು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಾವಿನ ವಿಷವು ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾವಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವೇನು? ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ, ಅದರ ನರಮಂಡಲವು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮಂಡಲ ಹಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂದಿ ದಂತಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಂಡಲ ಹಾವು ಹಸಿದಿದೆ, ಅದು ಕಪ್ಪು ಚೇಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.ಆದರೆ, ಆ ಹಾವಿಗೆ ಚೇಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವು ಆಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಚೇಳನ್ನು ನೋಡಿ ಯೋಚಿಸದೆ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಅದನ್ನು ನುಂಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ, ಅದು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಚೇಳಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನುಂಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಹಾವು ಭಯಭೀತವಾಯಿತು. ಅದು ತಲೆಯನ್ನು ನುಂಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಚೇಳು ತನ್ನ ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹಾವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚೇಳು ಅದನ್ನು ನುಂಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನುಂಗಲು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ.. ವೀಡಿಯೊ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಹಾವು ಚೇಳಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
