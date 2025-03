King Cobra Viral Video: 12 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಜೊತೆ ಭೀಕರ ಹೋರಾಟ.. ಹಾವು ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದವನಿಗೆ ಜೀವ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ

Snake Video: ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ . ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ತಕ್ಷಣ ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡವು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಅನೇಕ ಜನರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇರುವ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಹಾವುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಾವಿನಂತಹ ವಸ್ತು ಕಂಡರೂ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಮರಗಳಿದ್ದರೆ, ಹಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಲಿಗಳಿರುವಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹಾವನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯುವವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಾವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಬಿಡುತ್ತವೆಯೋ ಎಂದು ಹಲವರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಾವುಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಹಾವಿನ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ.. ಇಲ್ಲಿ, ಹಾವು ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ರಾಜ ನಾಗರಹಾವು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಮಾಲೀಕರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ತಕ್ಷಣ ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸ್ನೇಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಚಾಣಕ್ಯತನದಿಂದ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಭಾರಿ ಸ್ನೇಕ ತಂಡದವರನ್ನು ಕಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದವರಿಹಗೆ ಚುಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹತ್ತಿರದ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಾವು ಹಿಡಿದ ತಂಡದವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಬೇಷ್‌ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.



13-foot giant King Cobra rescued from a poultry farm in M. Koduru of Anakapalli district. The reptile was released in a nearby forest area, allowing it to return to its natural habitat of Eastern Ghats. #AndhraPradesh pic.twitter.com/JSwro7i0bF

— Political Critic (@PCSurveysIndia) September 7, 2023