4 Snakes Guarding Nagamani Trending Viral Video: ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ʼನಾಗಮಣಿʼಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾಗಮಣಿ ವಿಶೇಷ ಹಾವುಗಳ ತಲೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳೆಂದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸರಿಸೃಪಗಳು ಎಂದಷ್ಟೇ ನನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಾವುಗಳು ನಾಗದೇವತೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಗಮಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಘಟ ಸರ್ಪಗಳು ಅಪರೂಪದ ದೈವಿಕ "ನಾಗಮಣಿ"ಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವಲಾಗಿರುವ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ನಾಗಮಣಿಯೇ? ಅಥವಾ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ನೆಟ್ಟಿಗರದ್ದಾಗಿದೆ.
ನಾಗಮಣಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ:
ಕೇವಲ ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಘೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಹಾವುಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ʼನಾಗಮಣಿʼ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ-ಮಹಾರಾಜರಷ್ಟೇ ಈ ನಾಗಮಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾಗಮಣಿ ಧಾರಣೆಯಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಗಮಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತದ್ದೇ ಕಷ್ಟ ಎದುರಾದರೂ ಜಯ ಮಾತ್ರ ಅವರದ್ದೇ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಾಗಮಣಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾಗಮಣಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ, ಅದನ್ನು ಕಾಯುವ ಹೊಣೆ ನಾಗರಹಾವುಗಳದ್ದೇ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುವಂತೆಯೇ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನಾಲ್ಕು ಹಾವುಗಳು ನಿಜವಾದ ನಾಗಮಣಿಯನ್ನು ಕಾವಾಲಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದು ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳೇ ಎಂದು ಅನುಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಗರಹಾವುಗಳು ಹೊಳೆಯುವ ರತ್ನದ ಸುತ್ತಲೂ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಲಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಇದು ಅಸಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ 3D ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಗರಹಾವುಗಳು ʼನಾಗಮಣಿʼಯನ್ನು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ನಿಜವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪರಿಕರಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ 3D ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾವಿನ ವೀಡಿಯೊಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಹಾವುಗಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಮಣಿ ಇರುತ್ತದೆಯೇ?
ಇನ್ನು ಹಾವುಗಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾಗಮಣಿ ಇರುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರತ್ನಗಳು ಅಥವಾ ನಾಗಮಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ರಚನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಇಂತಹ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜನರು ಮೋಸಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.