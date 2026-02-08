ಲವ್ವರ್‌ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಮಗ: ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ ತಾಯಿ!!

Delhi Metro: ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಲವ್ವರ್ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಪುತ್ರನಿಗೆ ತಾಯಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಲವ್ವರ್ ಜೊತೆ ಮಗ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ಕಾನೂನು: ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಳ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು, ₹50 ಲಕ್ಷ ದಂಡ
ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದ ತಾಯಿ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಬರಬಾರದು ಅಂತಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫನ್ನಿ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे लड़के की मां ने लड़के की सगाई मेट्रो स्टेशन पर ही कर दी ❤️...
लड़की बोलती है कि पापा नहीं मानेंगे हम अलग कास्ट के हैं लड़के की मम्मी को लड़के के पापा ने मना करने के बाद भी लड़के की मां ने लड़की को रोक दिया और वहीं पर शगुन दे दिया मेट्रो… pic.twitter.com/CwgKZJ7hSS
— Front News (@SinghS72228) February 7, 2026
‘ಆ ಹುಡುಗಿ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಅತ್ತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಸೊಸೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ’ ಅಂತಾ ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲವ್ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿ ತುಂಡರಿಸಿದ 12ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ!
‘ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಗ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಪೋಷಕರನ್ನ ಪಡೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆತ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು’ ಅಂತಾ ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.