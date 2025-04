Viral Video: ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪವಾಡ.. ರಾಮಲಲ್ಲಾಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ತಿಲಕ ಪೂಜೆ! ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದವರೇ ಭಾಗವ್ಯಂತರು..

Sri Rama Janmabhoomi Temple: ರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವಾಡದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪೇ ನೆರೆದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಸಾಧಾರಣ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಭಕ್ತರು ಪುಳಕಿತರಾದರು. ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿಯ ದಿನ ಎಂದರೇ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ, ಸೂರ್ಯನ ತಿಲಕವು ಬಾಲ ರಾಮನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದೃಶ್ಯವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವೆನಿಸುವಂತಿದೆ ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ, ಭಕ್ತರು ಸುಮಾರು 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಲ ರಾಮನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬೆಳಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ..

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ, ಅಯೋಧ್ಯಾ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿಯ ದಿನದಂದು, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬಲರಾಮನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ತಿಲಕವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳಗಿತು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ರಾಮನ ಜನನದ ಸಮಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ ಕುಲದೇವತೆಯಾದ ಸೂರ್ಯ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ರಾಮನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

#WATCH | ‘Surya Tilak’ illuminates Ram Lalla’s forehead at the Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya, on the occasion of Ram Navami

'Surya Tilak' occurs exactly at 12 noon on Ram Navami when a beam of sunlight is precisely directed onto the forehead of the idol of Ram Lalla, forming… pic.twitter.com/gtI3Pbe2g1

— ANI (@ANI) April 6, 2025