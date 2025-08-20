ಸೊಸೈಟಿಯ ಲಿಫ್ಟ್ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ದಾಳಿ: ದೃಶ್ಯ CCTVಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

Viral Video: ಸೊಸೈಟಿಯ ಲಿಫ್ಟ್ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ ಇಂದಿರಾಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎಂ ಟವರ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ (ಆ.19) ಬೀದಿ ನಾಯಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ಪನಾ ಎಂಬ ಸೇವಕಿ ಮೇಲೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯೊಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಡೀ ಘಟನೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊಸೈಟಿಯ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಬೀದಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲಸದಾಕೆ ಕಲ್ಪನಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಲಾಬಿ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಾಯಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಕಚ್ಚಿತು. ದಾಳಿಯ ನಂತರವೂ, ಯುವಕ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು.
ನಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದ ಯುವಕ ಸಿಎಂ ಟವರ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 206 ರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಸೇವಕಿ ಕಲ್ಪನಾ ಗಾಯಗೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರು.
ಈ ಘಟನೆಯು ಸೊಸೈಟಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ಗೆ ಹತ್ತಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಎಲ್ಲರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.