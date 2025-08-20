English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸೊಸೈಟಿಯ ಲಿಫ್ಟ್ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ದಾಳಿ: ದೃಶ್ಯ CCTVಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

Viral Video: ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲಿಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯೊಂದು ಮ್ನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Aug 20, 2025, 01:09 PM IST
  • ಲಿಫ್ಟ್ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ದಾಳಿ
  • ಕೆಲಸದಾಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬೀದಿ ನಾಯಿ
  • ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

ಸೊಸೈಟಿಯ ಲಿಫ್ಟ್ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ದಾಳಿ: ದೃಶ್ಯ CCTVಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

Viral Video: ಸೊಸೈಟಿಯ ಲಿಫ್ಟ್ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ ಇಂದಿರಾಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎಂ ಟವರ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ (ಆ.19)  ಬೀದಿ ನಾಯಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ಪನಾ ಎಂಬ ಸೇವಕಿ ಮೇಲೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯೊಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಡೀ ಘಟನೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Viral Video: ಸುಮ್ಮನೇ ಕೂತಿದ್ದ ಕೋತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅದೃಷ್ಟ! ಹುಡುಗೀರು ಹಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರ ಬಾಧೆ ಕೇಳೋರ್ ಯಾರು..

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊಸೈಟಿಯ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಬೀದಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್‌ನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲಸದಾಕೆ ಕಲ್ಪನಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಲಾಬಿ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಾಯಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಕಚ್ಚಿತು. ದಾಳಿಯ ನಂತರವೂ, ಯುವಕ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು.

ನಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದ ಯುವಕ ಸಿಎಂ ಟವರ್‌ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 206 ರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಸೇವಕಿ ಕಲ್ಪನಾ ಗಾಯಗೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Viral Video: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಚರಣೆಯಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹುಲಿ, ನವಿಲು! ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಕ್ಷಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ವ್ಯಾಘ್ರನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಈ ಘಟನೆಯು ಸೊಸೈಟಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಎಲ್ಲರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

