/Viral Video: ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದ ರೌದ್ರಾವತಾರ; ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಸೇತುವೆ! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ

Nepal Flood Viral Video: ನೇಪಾಳದ ರಾಸುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರೌದ್ರರೂಪಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಚೀನಾದ ಟಿಬೆಟ್ ಭಾಗದಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಾರೀ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಭೋಟೆಕೋಶಿ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಟಿಮುರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಬ್ರುಬೆಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನದಿ ತೀರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀಕರತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಸರು ನೀರು, ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳು ಭಾರೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯೊಂದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಸರು ಮಿಶ್ರಿತ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಭಾಗಗಳು ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ದೃಶ್ಯವೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಳಿಯವರೆಗೂ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ನೀರಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವುದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು.
ಟಿಬೆಟ್ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದ ನೀರು
ಆಗಸ್ಟ್ 26ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಸುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಟೆಕೋಶಿ ನದಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಟಿಬೆಟ್ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರವಾಹವು ಭೋಟೆಕೋಶಿ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ದಿಢೀರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೇಪಾಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹದ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯೇ ಈ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಟಿಮುರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಬ್ರುಬೆಸಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ನದಿ ತೀರದ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಕೆಸರು, ಕಲ್ಲು, ಮರದ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಸೇತುವೆಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋದವು
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನ ರಭಸ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುಳಿಯುತ್ತಾ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಕಡೆ ಸೇತುವೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಸುವಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನುವಾಕೋಟ್ ಮತ್ತು ಧಾದಿಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನದಿ ನೀರು ಕೆಳಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲಿ ನದಿ ತೀರದ ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ನದಿ ತೀರದ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
9 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ಆತಂಕ
Nepal flash flood –
नेपाली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक 32 पुलिसकर्मियों, 25 पिलग्रिम सहित बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की सूचना है। मतलब इनसे संपर्क कट गया है। हैलिकॉप्टरों ने 12 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। कई हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट बह गए हैं।
पत्रकार… https://t.co/C6kuBf1HJp pic.twitter.com/UsZRTxSdX9
— Sachin Gupta (@Sachingupta) August 26, 2026
ಟಿಮುರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಔಟ್ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ 9 ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ನಂತರದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಸುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ 9 ಮಂದಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಚೆಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಸೇನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಪಾಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರವಾಹದ ಆತಂಕ
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಈ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಹಾರದ ಗಂಡಕ್ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರಣ, ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ, ಗೋಪಾಲಗಂಜ್, ಸಾರಣ್, ಮುಜಫ್ಫರ್ಪುರ, ವೈಶಾಲಿ, ಸೀತಾಮಢಿ ಮತ್ತು ಶಿವಹರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡಕ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನದಿ ತೀರದ ಜನರಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಭೋಟೆಕೋಶಿ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೇಗವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನದಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಬದಲಿಸಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಆವರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ನಿಜವಾದ ಸಾವು-ನೋವು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಕಿಅಂಶ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಸುವಾ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಮಂದಿ ಇನ್ನೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಈ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಆತಂಕ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನದಿ ತೀರದ ಜನರ ಸ್ಥಳಾಂತರವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.