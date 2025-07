ಪುಟ್ಟ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಎಜುಕೇಶನ್..! ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋ 

Viral video : ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ಹೌದು.. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕುರಿತ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ, Twitter ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

This teacher deserves to get famous 👏

This should be replicated in all schools across India.

Share it as much as you can. pic.twitter.com/n5dx90aQm0

