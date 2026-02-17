English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಟೀಚರ್‌ ಜಾಬ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ.. ಶವಪೆಟ್ಟಿಗಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ, ಈಕೆಯ ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು!

ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಭಯ ಎನ್ನುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ ಈಕೆ. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

Feb 17, 2026
ಟೀಚರ್‌ ಜಾಬ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ.. ಶವಪೆಟ್ಟಿಗಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ, ಈಕೆಯ ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು!

Chinese woman Lisa Liu coffin business: ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ಹತಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಇಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗು ಕೆಲಸವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಟೀಚರ್‌ ಇಂದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ಸ್ಟೋರಿ. 

ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸಾವಿನ ಬಗೆಗಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಎಂದರೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಾಂಡೊಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮಹಿಳೆ ಹೆಸರು ಲಿಸಾ ಲಿಯು, ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ 2023ರಲ್ಲಿ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದರು. , ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಶವಪಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಬಳಿಕ ಯುರೋಪ್‌, ಇಟಲಿಗೆ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರು. 

ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಯಬಿದ್ದಿದ್ದ ಲಿಸಾ ಲಿಯು, ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ಕೇವಲ ಪೌಲೋನಿಯಾ ಮರದಿಂದ ಮಾಡುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದುಕೊಂಡರು. ಹೆಜ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್‌ರ ಪ್ರಕಾರ ತಯಾರು ಆಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಹಗುರವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ Maruti Suzuki e Vitara, ಶೋ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ಯಾವಾಗ?

ಚೀನಾದ ಶಾಂಡೊಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 7,000 ರಿಂದ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಶಪಪೆಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಯೂರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಚೀನಾದ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗೆ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಲಿಸಾ ಲಿಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 40,000 ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಯೂರೋಪ್‌ಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೇಗಿದೆ T20 World Cup ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಟೇಬಲ್‌.. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಥೆ ಫಿನೀಶ್, ಗ್ರೂಪ್‌ ಸ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲೇ ಪಾಕ್ ಹೊರ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ..?‌
 

