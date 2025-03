Viral Video: ಇಂದು ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ... ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ? ಅನ್ನೋರೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ಗಳ ಗೋಳು ಹೇಳತೀರದು. ಕೆಲವರು ಲವರ್ ಕೈಕೊಟ್ಲು ಅಂತಾ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮದುವೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವತಂ ಮನೆ, ಸೈಟು, ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅನೇಕರು ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನೊಗ ಹೊತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ದಿನ ಗಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಭೂಪ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವತಿಯನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ಫೂಸ್‌ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಲವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಯುಗಪುರುಷ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಹೌದು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇ ದಿನ, ಒಂದೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಕೊಮಾರಂ ಭೀಮ್ ಆಸಿಫಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮದುವೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

A young man from #Telangana ended a love triangle involving him and two women by marrying both of them in a single ceremony following #Tribal customs in #Asifabad district.#Suryadev, son of #SidamRoopabai and #Srimaruti works in the film industry in #Hyderabad and hails from… pic.twitter.com/5VB1Na5iXy

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) March 29, 2025