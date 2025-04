ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್..! ಫೋಟೋ ವೈರಲ್

ಲಂಡನ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಸಂದೀಪ್ ಹೊಸಕೋಟಿ, ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ತವರು ನಗರದೊಂದಿಗಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರಿನ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಕೋಡ್‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ 'KA25 HBL' ಎಂದು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಫೋಟೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟಿ ಓ ಕೋಡ್ 25 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಈಗ ಅವರು ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರಿನ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ತವರು ನಗರದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ, ಈ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಂದೀಪ್ ಹೊಸಕೋಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಈ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಎಂಬ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಅನೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಂದೀಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ "KA25 HBL" ಎಂಬ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.

Sandeep Hoskoti, a proud native of Hubballi moved to London 15 years ago for work, found a creative way to keep his roots alive.

By customizing his Tesla's number plate to the Hubballi’s registration code, he has brought a piece of his beloved city to the streets of London (1/2) pic.twitter.com/0ELpdM0e6y

— Hubballi Dharwad Infra (@Hubballi_Infra) April 8, 2025