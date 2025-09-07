ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯರು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ! ಅದೂ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ.. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ?

Thailand cultural practices: ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಸುಂದರ ದೇಶ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೈಹಿಕ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಪತ್ನಿಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಂದಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪಟ್ಟಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನು 'ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿವಾಹದಂತಹ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷನು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಹಿಳೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಿವಾಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ಬಡತನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾರ್ಗಳು ಅಥವಾ ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಪುರುಷರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಡಿಗೆ ಪತ್ನಿಯರಾಗುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಬೆಲೆ ವಯಸ್ಸು, ಸೌಂದರ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ರೂ. 1.3 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 96 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಖಾಸಗಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದರೂ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 'ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಹೈರ್' ನಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇವೆ.