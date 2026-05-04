Ayla Kristine the horse girl : ಜಗತ್ತು ವಿಚಿತ್ರಗಳ ಸಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹವ್ಯಾಸಗಳು, ಆಸಕ್ತಿಗಳಿರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ವಿಚಿತ್ರ ಹವ್ಯಾಸ ಈಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ತಾನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು 'ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆ' ಎಂದು ಈಕೆ ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ... ಅಸಲಿ ವಿಚಾರವೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
Viral News : ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ 31 ವರ್ಷದ ಕೇಟ್ ಎಂಬಾಕೆ ವಿಚಿತ್ರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು, ಬಂಗಲೆ ಅಥವಾ ಸುಖಜೀವನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇಟ್ ಅವರ ಬಯಕೆಯೇ ಬೇರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮಾನವ ರೂಪದ ಕುದುರೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಅವರ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಕೇಟ್ ಅವರ ದಿನಚರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಮಲಗುವವರೆಗೆ ಅವರು ಕುದುರೆಯಂತೆಯೇ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೈ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುದುರೆಯಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವುದು ಮತ್ತು ಜಿಗಿಯುವುದು ಇವರ ವಿಶೇಷತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕುದುರೆಗಳು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲನ್ನೇ ಈಕೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.. ಕುದುರೆಯಂತೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವುದು, ಅವುಗಳ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಈಕೆಗೆ ರೂಢಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ..
ಕೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕುದುರೆಗಳೆಂದರೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಸನವಾಗಿ (Strange Addiction) ಬದಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟಿವಿ ಶೋ 'ಮೈ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗ ಕೇಟ್ ತಮ್ಮ ಈ ರಹಸ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. "ನನ್ನ ದೇಹ ಮನುಷ್ಯನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುದುರೆಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಕೇಟ್ ನೀಡುವ ಉತ್ತರ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕುದುರೆಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.. ದೈನಂದಿನ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಈ 'ಕುದುರೆ ಅವತಾರ' ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ವಾದ.
ಕೇಟ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಇದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ, ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡದ ಹೊರತು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.