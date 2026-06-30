Mehran Karimi Nasseri: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಂಗುವ ಸ್ಥಳ. ವಿಮಾನ ಹಾರುವವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಇಳಿದ ಬಳಿಕ ಹೊರಬರುವವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನನ್ನೇ ತನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ ಇದು ಕೇವಲ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಡೆದಿರುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಮೆಹ್ರಾನ್ ಕರೀಮಿ ನಸ್ಸೇರಿ (Mehran Karimi Nasseri). ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ "ಸರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ ಮೂಲದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕು, ಕಾನೂನು ಗೊಂದಲ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಅಪರೂಪದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮೆಹ್ರಾನ್ ಕರೀಮಿ ನಸ್ಸೇರಿ ಅವರು ಇರಾನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿ ಹಲವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡಿದ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ತೆರಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿ ಗಲ್ಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಳೆದುಹೋದವು ಅಥವಾ ಕಳುವಾದವು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನ ದೇಶದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಅವರ ಬಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಲೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 1988ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಜೀವನ ಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ದಿನಚರಿಯಾಯಿತು. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿ ಗಲ್ಲೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್-1ರ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬೆಂಚ್ ಅವರ ಮನೆ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನಗಳನ್ನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವುದು, ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳುವುದು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಪುಟಗಳ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಅವರ ದಿನಚರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟರು. ಪೈಲಟ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅನೇಕರು ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಓದಲು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬದುಕಿದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಅವರ ಬದುಕಿನ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು 1999ರಲ್ಲಿ ಎದುರಾಯಿತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿವಾಸದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದವು. ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನ ತೊರೆದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಮೆಹ್ರಾನ್ ಆ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಬದುಕಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮೂಡಿತ್ತು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವೇ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇರೂರಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ನೂ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿದರು.
ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಥೆ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಪೀಲ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು 2004ರಲ್ಲಿ ಟಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಭಿನಯದ "The Terminal" ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮೆಹ್ರಾನ್ ಕರೀಮಿ ನಸ್ಸೇರಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬಂದ ಹಣದ ನೆರವಿನಿಂದ 2006ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಗೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನ ತೊರೆದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಎಂದಿಗೂ ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಲಿಲ್ಲ.
2022ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿ ಗಲ್ಲೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ನಂತರ, 76ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಯೋಸಹಜ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನ ಕಳೆದ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದದ್ದು ಅವರ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಮೆಹ್ರಾನ್ ಕರೀಮಿ ನಸ್ಸೇರಿ ಅವರ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಗುರುತು, ಪೌರತ್ವ, ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಾನವೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕುರಿತ ಅಪರೂಪದ ಪಾಠವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನೇ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಹೆಸರು "ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಯಾಣಿಕ" ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.