ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರೂಪಾಯಿಯ ಅರ್ಥವೇನು? ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳಸಿದವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?

Indian Rupee history: ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲೆ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
ರೂಪಾಯಿ... ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳವರೆಗೆ ರೂಪಾಯಿಂದಲೇ ಮೊದಲು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ನಾಣ್ಯಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಎಂದಾದರೂ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಿರಾ...? ಈ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಡಳಿತಗಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿದ, ಅದೂ ಕೂಡ 485 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ, ರೂಪಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಕೇವಲ ಹಣವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ.
ರೂಪಾಯಿ – ಭಾರತದ ಹಣದ ಶತಮಾನಗಳ ಪ್ರಯಾಣ
ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಗದದ ನೋಟು ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು 1540ರಿಂದ 1545ರವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಳಿದ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಎಂಬ ಆಡಳಿತಗಾರ. ಅವರು 11.53 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಡ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೊಹರ್ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ.
ರೂಪಾಯಿ ಪದದ ಮೂಲ
‘ರೂಪಾಯಿ’ ಎಂಬ ಪದವು ಸಂಸ್ಕೃತದ "ರೂಪ್ಯ" ಮತ್ತು "ರೌಪ್ಯ" ಎಂಬ ಪದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಆಕಾರ ಎಂಬುದು. ಹೀಗಾಗಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದರೆ "ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ನಾಣ್ಯ" ಎಂಬ ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೊಘಲ್ ಕಾಲದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದವರೆಗೆ
ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಈ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದು ಆಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿತು. 1757ರಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಮೊದಲ ಬೆಳ್ಳಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೊರತಂದಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ರಾಜ ಜಾರ್ಜ್ IIರ ಚಿತ್ರ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ದಿನಗೂಲಿ ನೀಡುವಾಗ, ಅವರ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ
1917ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಗದದ ನೋಟು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ರಾಜ ಜಾರ್ಜ್ Vರ ಚಿತ್ರವಿತ್ತು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಗದದ ನೋಟನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ರಭಾವ
ರೂಪಾಯಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಅದು ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನೇಪಾಳ, ಭೂತಾನ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಮಾರಿಷಸ್, ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗೂ ‘ರೂಪಾಯಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೂಪಾಯಿ ಕೇವಲ ಹಣದ ಮಾಪನ ಸಾಧನವಾಗಿರದೆ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜನರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಗೌರವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಈ ಕರೆನ್ಸಿ, ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡರೂ, ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.