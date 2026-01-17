ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಸಾವು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ..!

Death myths : ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ. ಸಾವಿನಿಂದ ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸತ್ಯ. ಮೃತ್ಯವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕ್ಷಣವು ಒಬ್ಬರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವು 18 ಮಹಾಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀವನ, ಸಾವು, ಆತ್ಮದ ಪ್ರಯಾಣ, ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ, ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನರಕವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಸಾವಿನ ಮೊದಲು ಇರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ನೆರಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾವಿನ ಸೂಚನೆಗಳು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾವನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆನೆಗಳಿಗೆ : ಆನೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಸಾವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ.
ನಾಯಿಗಳಿಗೆ : ನಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾವನ್ನು ತಾವೇ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವು. ಅವು ಮನುಷ್ಯರ ಸಾವನ್ನು ಸಹ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವು. ನಾಯಿಗಳು ಸಾವಿಗೆ ಮುನ್ನ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಕ್ಕಿಗೆ : ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಾವನ್ನು ವಾರಗಳ ಮೊದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವು. ಅವು ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಚೇಳಿಗೆ : ಚೇಳು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಾವನ್ನು ಏಳು ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಮುನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)