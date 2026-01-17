English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಸಾವು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ..!

ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಸಾವು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ..!

Garuda Purana myths : ಮಾನವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾವು ಯಾವಾಗ ಎನ್ನುವ ಅರಿವು, ಸಂಕೇತ, ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಯಾವುದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸನ್ನಿಹಿತ ಸಾವನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಗ ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಏಕಾಂತತೆಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 17, 2026, 10:44 PM IST
    • ಮಾನವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾವು ಯಾವಾಗ ಎನ್ನುವ ಅರಿವು, ಸಂಕೇತ, ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಯಾವುದು ಸಿಗಲ್ಲ.
    • ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸನ್ನಿಹಿತ ಸಾವನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
    • ಆಗ ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಏಕಾಂತತೆಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತವೆ.

ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಸಾವು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ..!

Death myths : ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ. ಸಾವಿನಿಂದ ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸತ್ಯ. ಮೃತ್ಯವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕ್ಷಣವು ಒಬ್ಬರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವು 18 ಮಹಾಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀವನ, ಸಾವು, ಆತ್ಮದ ಪ್ರಯಾಣ, ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ, ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನರಕವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಸಾವಿನ ಮೊದಲು ಇರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ನೆರಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾವಿನ ಸೂಚನೆಗಳು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾವನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBK 12 : ರನ್ನರ್‌-ವಿನ್ನರ್‌ ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗೋದೆ ಈ 4 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು..! ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌

ಆನೆಗಳಿಗೆ : ಆನೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಸಾವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ.

ನಾಯಿಗಳಿಗೆ : ನಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾವನ್ನು ತಾವೇ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವು. ಅವು ಮನುಷ್ಯರ ಸಾವನ್ನು ಸಹ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವು. ನಾಯಿಗಳು ಸಾವಿಗೆ ಮುನ್ನ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಿನಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಾಗಲೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿ..! ಸುದೀಪ್‌ಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಾ ಸಂಕಷ್ಟ..?

ಬೆಕ್ಕಿಗೆ : ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಾವನ್ನು ವಾರಗಳ ಮೊದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವು. ಅವು ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಚೇಳಿಗೆ : ಚೇಳು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಾವನ್ನು ಏಳು ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಮುನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

