Viral Video: ನಾಗಿಣಿಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೊಡೆದಾಟ! ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? ರೋಚಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Snake viral video: ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವಿನ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹಾವಿನ ವೀಡಿಯೊಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾವಿನ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹಾವಿನ ಕಾದಾಟ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನರು ಹಾವುಗಳು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಇಂತದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವೀಡಿಯೊ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ, ಎರಡಲ್ಲ, ಮೂರು ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ಗೆ ಈ ನಟನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಆಸೆಯಂತೆ! ಕನಕವತಿಯ ಕನಸಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಇವರೇ..
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಾವು ಎರಡು ಹಾವುಗಳು ಮಿಲನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಹಾವುಗಳು ಮಿಲನ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೀವು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ, ಎರಡು ಹಾವುಗಳು ಮಿಲನ ಮಾಡುವಾಗ.. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರನೇ ಹಾವು ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅದರ ನಂತರ, ಮೂರು ಹಾವುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುದ್ದೀರಿ ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ..
ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು @Emate-TV ಎಂಬ YouTube ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ಗೆ ಈ ನಟನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಆಸೆಯಂತೆ! ಕನಕವತಿಯ ಕನಸಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಇವರೇ..