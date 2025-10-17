Viral Video: ನಾಗಿಣಿಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೊಡೆದಾಟ! ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? ರೋಚಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Snake romance video: ಹಾವಿನ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಎರಡು ಹಾವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೆಣೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.. ಆದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಾವುಗಳು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು..  

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 17, 2025, 10:39 AM IST
  • ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವಿನ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ
  • ಜನರು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹಾವಿನ ವೀಡಿಯೊಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ

Snake viral video: ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವಿನ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹಾವಿನ ವೀಡಿಯೊಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾವಿನ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹಾವಿನ ಕಾದಾಟ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನರು ಹಾವುಗಳು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಇಂತದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವೀಡಿಯೊ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ, ಎರಡಲ್ಲ, ಮೂರು ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಾವು ಎರಡು ಹಾವುಗಳು ಮಿಲನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಹಾವುಗಳು ಮಿಲನ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೀವು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ, ಎರಡು ಹಾವುಗಳು ಮಿಲನ ಮಾಡುವಾಗ.. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರನೇ ಹಾವು ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅದರ ನಂತರ, ಮೂರು ಹಾವುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುದ್ದೀರಿ ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.. 

 

ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು @Emate-TV ಎಂಬ YouTube ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Snakes DancingRat snakesSnake Viral Videotrending videotelugu viral news

