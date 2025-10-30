English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದು ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ: ಟೈಗರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Tiger Viral Video: ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ವ್ಯಾಘ್ರ ಹುಲಿ ಆಟ ಆಡೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ...

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 30, 2025, 02:42 PM IST
  • ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಚಿನ್ನಾಟ
  • ಹುಲಿ ಕುಟುಂಬದ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ
  • ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ರೋಮಾಂಚಿತರಾದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು

ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದು ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ: ಟೈಗರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Tiger Viral Video: ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದ ಸಫಾರಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಎರಡು ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಳೆದಿದೆ.

ಬಂಡೀಪುರದ ಸಫಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಬೋಳು ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿರುವ ಆಲಗಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ತನ್ನ ಎರಡು ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. 

ಒಂದು ಮರಿ ಹುಲಿ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು  ಪೊದೆಯಿಂದ ಬಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ದೃಶ್ಯ ಸಫಾರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕ್ಯಾಮಾರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. 

ಹುಲಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಹೊತ್ತು ಚಿನ್ನಾಟವಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಫಾರಿಗರು ಪುಳಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ರಿಲಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್'ನಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ:

 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬಂಡೀಪುರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದುತ್ತನೇ ಎದುರಾದ ಹೆಬ್ಬಾವು... ವಾಚ್ ವಿಡಿಯೋ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಹಾರ ಅರಸಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದ ಕಾಡಾನೆ: ಹೌಹಾರಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

