ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದು ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ: ಟೈಗರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Tiger Viral Video: ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದ ಸಫಾರಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಎರಡು ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಳೆದಿದೆ.
ಬಂಡೀಪುರದ ಸಫಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಬೋಳು ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿರುವ ಆಲಗಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ತನ್ನ ಎರಡು ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಮರಿ ಹುಲಿ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೊದೆಯಿಂದ ಬಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ದೃಶ್ಯ ಸಫಾರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕ್ಯಾಮಾರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಹುಲಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಹೊತ್ತು ಚಿನ್ನಾಟವಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಫಾರಿಗರು ಪುಳಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಲಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್'ನಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ:
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬಂಡೀಪುರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದುತ್ತನೇ ಎದುರಾದ ಹೆಬ್ಬಾವು... ವಾಚ್ ವಿಡಿಯೋ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಹಾರ ಅರಸಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದ ಕಾಡಾನೆ: ಹೌಹಾರಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್