ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಂಚಿದ್ದ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೆಟರ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ಈತನ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

Tiktoker Tharun Nayak: ವಿಚಿತ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ತರುಣ್ ಈಗ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈತನ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಗೊತ್ತೇ?  

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 21, 2025, 10:54 AM IST
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಫೇಮ್‌ ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ
  • ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಸದಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಂಚಿದ್ದ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೆಟರ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ಈತನ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

TikTocker Tharun Income: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಫೇಮ್‌ ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಸದಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್‌ ನೋಡುವಾಗ "ಇವರಿಗೇನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ" ಎಂದು ಬೈಯುತ್ತಲೇ ಸ್ಕ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡುವ ನಮಗೆ ಈ ಹುಚ್ಚಾಟದಿಂದಲೇ ಅವರು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಹೌದು ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಿಂಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯುರಿ ಲೈಫ್‌ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ತನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಉಡುಗೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಐಶಾರಾಮಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಯಶಸ್ವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ; ಮಮತಾ ಫಾರ್ಮಹೌಸ್ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆ

ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತರುಣ್ ನಾಯಕ್:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌, ಇನ್ಸ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಚಿತ್ರ ವೇಷಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು "ಇದೇನಪ್ಪಾ ಇದು ಹೀಗಿದ್ದಾನಲ್ಲಾ" ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಇದೇ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಾರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ತರುಣ್‌ ನಾಯಕ್‌ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ನಿಂದ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ತೆಲುಗು ಯುವ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ತರುಣ್ ನಾಯಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?:
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿ ತರುಣ್ ಅವರಿಗೆ 2.9 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ತರುಣ್ ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ  ₹10,000 ರಿಂದ ₹15,000 ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಆದಾಯ ₹30,000ವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ (ಸ್ಪಾನ್ಸರ್‌ಶಿಪ್) ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯ ಸತ್ಯ:
ಅವರ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವರು "ತರುಣ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದಾಯದಿಂದಲೇ ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತರುಣ್ ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದಾಯದಿಂದ ಇಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ:
ತರುಣ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರ ತಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಗಿನಿಂದ ತಾಯಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತರುಣ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Tiktoker Tharun NayakTik Tok Tharun NayakTikTocker Tharun Incomeಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತರುಣ್ ನಾಯಕ್ ಆದಾಯತೆಲುಗು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತರುಣ್ ನಾಯಕ್ ಆದಾಯ

