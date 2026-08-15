/ಬೃಹತ್ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್, ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶಾಕ್

Snake Viral Video: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವು ಕಂಡರೆ ದೊಡ್ಡವರೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹಾವು ಎದುರಾದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಬೃಹತ್ ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಾವಿನ ಜೊತೆ ಪುಟಾಣಿಗಳ ಆಟ!
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹಾವಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾವಿನ ಗಾತ್ರ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾವನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದು, ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದ ಹಲವರು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೃಹತ್ ಹಾವಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು ಎಂಬುದೇ ಹಲವರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ನೋಡಿದವರ ಎದೆ ಝಲ್ಲೆನ್ನಿಸುವ ದೃಶ್ಯ
ಹಾವು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವವರ ಚಲನವಲನವನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಅರಿವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾವು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅದು ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮನರಂಜನೆಯಂತೆ ಕಂಡರೂ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಂಭೀರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಹಾವು ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದರೆ, ಹೆದರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಹಾವಿನ ದೇಹವನ್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವಿನ ಜಾತಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಖಚಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸದೆ ಅದನ್ನ ವಿಷಕಾರಿ ಅಥವಾ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕರು ಸಲುಗೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಅಪಾಯಕಾರಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಇತರರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅದನ್ನ ಅನುಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದು ಅಗತ್ಯ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾವು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹಾವು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಹಾವಿನಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಹಾವನ್ನ ಸ್ವತಃ ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬದಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸ್ನೇಕ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂರ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ಭೀತಿಯನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಾವು ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸದೆ ಅದರ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ.
ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅನುಕರಿಸಬೇಡಿ
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಹಾವು ಕಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಹಾವು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅದು ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಯೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು, ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಅವು ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡುವ ಸಂದೇಶವೇನು?
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೇವಲ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ದೃಶ್ಯವಲ್ಲ. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನೂ ಮನರಂಜನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೋಡದೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಶವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಹಾವು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕುರಿತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿವರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾವಿನ ನಿಖರ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ವಿಷದ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢಪಡಿಸದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಂಬಬಾರದು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸಗಳನ್ನ ಅನುಕರಿಸದೆ, ಹಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.