ದೊಡ್ಡ ಹಾವನ್ನೇ ಗುಳಂ ಅಂತ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ನುಂಗಿದ ಕೊಕ್ಕರೆ! ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೆ..? ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Blue Heron viral : ಕೊಕ್ಕರೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ನೀಲಿ ಹೆರಾನ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೀನಿನ ಬದಲು, ಹೆರಾನ್ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
@AmazingSights ಎಂಬ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನೀಲಿ ಹೆರಾನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಹಾವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹೆರಾನ್ ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿತ್ತು.. ದೊಡ್ಡ ಹಾವನ್ನು ಗುಳುಂ ಅಂತ ನುಗಿತು.
ಈ ನೀಲಿ ಹೆರಾನ್ಗಳು ಬೇಟೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಅವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ. ಮೀನಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇಲಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು, ಕಪ್ಪೆಗಳು, ಆಮೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ.
— Damn Nature You Scary (@AmazingSights) September 17, 2025
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆರಾನ್ ಬೇಟೆಯ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ಜನರು ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾವು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಲು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.