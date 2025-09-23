English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದೊಡ್ಡ ಹಾವನ್ನೇ ಗುಳಂ ಅಂತ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ನುಂಗಿದ ಕೊಕ್ಕರೆ! ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೆ..? ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Viral video : ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 23, 2025, 12:38 PM IST
ದೊಡ್ಡ ಹಾವನ್ನೇ ಗುಳಂ ಅಂತ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ನುಂಗಿದ ಕೊಕ್ಕರೆ! ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೆ..? ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Blue Heron viral : ಕೊಕ್ಕರೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ನೀಲಿ ಹೆರಾನ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೀನಿನ ಬದಲು, ಹೆರಾನ್ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

@AmazingSights ಎಂಬ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನೀಲಿ ಹೆರಾನ್‌ನ ಕೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಹಾವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹೆರಾನ್ ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿತ್ತು.. ದೊಡ್ಡ ಹಾವನ್ನು ಗುಳುಂ ಅಂತ ನುಗಿತು.

ಈ ನೀಲಿ ಹೆರಾನ್‌ಗಳು ಬೇಟೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಅವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ. ಮೀನಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇಲಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು, ಕಪ್ಪೆಗಳು, ಆಮೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ.  

ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆರಾನ್ ಬೇಟೆಯ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಲಿಪ್‌ ಅನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ಜನರು ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಹಾಕಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾವು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಲು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

