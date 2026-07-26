/ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ ಯುವಕ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Triple Marriage Viral Video: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಮ್ರೋಹಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಎನ್ನಲಾದ ಅಪರೂಪದ ವಿವಾಹವೊಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಯುವತಿಯರು ಒಬ್ಬನೇ ಯುವಕನನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರ-ವಿರೋಧದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಈ ವಿವಾಹದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಮದುವೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಅಮ್ರೋಹಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧೋರಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜ್, ಸಾವಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸರೋಜ್ ಬಿ.ಟೆಕ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು 12ನೇ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರುವ ಈ ಮೂವರು ಪರಸ್ಪರ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇವರು ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ಯುವಕನ ಹೆಸರು ವಿಕಾಸ್. ಆತ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆದು, ನಂತರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೂವರೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಾವು ಮೂವರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನ ನಾವು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ಬೇರೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ಮೂವರೂ ಚರ್ಚಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೇ ವಿಕಾಸ್ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವು ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ "ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ದಶರಥನಿಗೂ ಮೂವರು ರಾಣಿಯರಿದ್ದರು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವಿವಾಹವನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
एक दूल्हे को मिली 3 दुल्हनें!
दुल्हन सरोज- "लोग कह रहे है कि तू इन्हें प्यार कर पायेगा या नही कर पायेगा? इसका जबाब इनसे ही सुन लो."
दूल्हा विकास- "ये लोग आपस में इतना प्यार करे है, मेरे प्यार की तो इन्हें जरूरत ही नाय है." pic.twitter.com/ZfyGRbAkim
— Farman Saifi (@FarmanSaifi1077) July 23, 2026
ಆದರೆ ಈ ವಿವಾಹ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಹಸನ್ಪುರದ ಮಾ ಚಾಮುಂಡಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿವಾಹ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವೂ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದ ನೈಜತೆ, ಮದುವೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಈ ಘಟನೆ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಗಮನವನ್ನೂ ಸೆಳೆದಿದೆ. 1955ರ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾಹವಾಗುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿವಾಹವನ್ನ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಿವಾಹಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS) ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಇದು ನಿಜವಾದ ವಿವಾಹವೇ ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿಡಿಯೊವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಮ್ರೋಹಾದ ಈ ಅಪರೂಪದ ವಿವಾಹದ ವಿಡಿಯೋ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ನೈತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತನಿಖೆಯ ನಂತರವೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.