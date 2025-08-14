ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯ 2 ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ಕಾದಾಟ..! ರಣರೋಚಕ ಹೋರಾಟದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Snake viral video : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹಾವುಗಳ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಹಾವು, ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ, ಅಪರೂಪದ ಹಾವುಗಳು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಹಾವುಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಎರಡು ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾಗಳ ವೀಡಿಯೊ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಡೆ ಎತ್ತಿ ಬುಸುಗುಡುತ್ತ ಹೋರಾಡುವ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ದೃಶ್ಯ ಭೀಕರವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಗರಹಾವುಗಳು ದಾಳಿಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ಪರಸ್ಪರ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಸಂಶೋಧಕರು ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹಾವು ಹೆಣ್ಣು ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಎರಡು ಹಾವುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ..