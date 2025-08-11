ಜೋಡಿ ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಯ್ತು ನಾಗರಹಾವು.. ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್..‌

Viral Video: ಸಿಂಹವು ಕಾಡಿನ ರಾಜನಾಗಿರಬಹುದು.. ಆದರೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ. ಸಿಂಹವು ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನಿಂದ ಸೋಲಿಸಲಾಗದ ಜೀವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ವೀಡಿಯೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾಗರಹಾವು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಕಾಡಿನ ರಾಜ, ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾನೆ.
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳು ನಾಗರಹಾವಿನತ್ತ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಜಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾನವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯುಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು. ನಾಗರಹಾವಿನ ಮಾರಕ ವಿಷದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಸಿಂಹಗಳು ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದವು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ
ಹೌದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ, ಸಿಂಹಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಾಗರಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳು ನಾಗರಹಾವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಕಂಕ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವು ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡದೇ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತವೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು @daniel_wildlife_safari ಖಾತೆಯು Instagram ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ವೀಡಿಯೊ ಎಂದರೇ.. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ಭಯಭೀತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.\
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ