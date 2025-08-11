English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜೋಡಿ ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಯ್ತು ನಾಗರಹಾವು.. ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್..‌

Lion snake Video: ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಜನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹಾವು ಹಾಗೂ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಸಿಂಹದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 11, 2025, 04:36 PM IST
  • ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳು ನಾಗರಹಾವಿನತ್ತ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು
  • ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ

ಜೋಡಿ ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಯ್ತು ನಾಗರಹಾವು.. ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್..‌

Viral Video: ಸಿಂಹವು ಕಾಡಿನ ರಾಜನಾಗಿರಬಹುದು.. ಆದರೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ. ಸಿಂಹವು ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನಿಂದ ಸೋಲಿಸಲಾಗದ ಜೀವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ವೀಡಿಯೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾಗರಹಾವು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಕಾಡಿನ ರಾಜ, ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾನೆ.

ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳು ನಾಗರಹಾವಿನತ್ತ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಜಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾನವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯುಧವಾಗಿದೆ  ಎಂಬುದು. ನಾಗರಹಾವಿನ ಮಾರಕ ವಿಷದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಸಿಂಹಗಳು ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದವು. 

ಹೌದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸಿಂಹಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಾಗರಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳು ನಾಗರಹಾವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಕಂಕ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವು ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡದೇ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತವೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು @daniel_wildlife_safari ಖಾತೆಯು Instagram ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ವೀಡಿಯೊ ಎಂದರೇ.. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ಭಯಭೀತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.\

