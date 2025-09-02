White Cobra Viral Video: ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಕೋಟೆಯ ನಡುವೆ ಅಪರೂಪದ ಶ್ವೇತ ನಾಗ! 15 ಅಡಿ ಹಾವಿನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಸುಸ್ತಾಯ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾ

White Cobra Video: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಾವುಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಹಾವುಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡರೂ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಹಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಟತನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನೇಕ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ನೀವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಂದರೆ, ಹಾವಿನ ದೋಷ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಡದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ, ಎದುರಿಗೆ ಮೊಸಳೆಗಳ ಜಾಲ.. ಪವಾಡದಂತೆ ಬಂದು ಮರಿ ಸಿಂಹನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ "ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಹನ"..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ನಾಗರಹಾವಿನ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೆಯೆವೇಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವೀಡಿಯೊ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ನಾಗರಹಾವು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಸುಮಾರು 15 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿದೆ.
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವರು ದೂರದಿಂದ ಬಿಳಿ ಹಾವಿನ ಅಲೆದಾಟವನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಿಗಳ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಗಣಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಬಿಳಿ ಹಾವು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗೆ ಹೋಗಿರುವುದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿ ಹಾವು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral Video: ಓಣಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!!