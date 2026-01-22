English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • 70 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಲಾಗ್‌.. ಕೇವಲ 72 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 30 ಮಿಲಿಯನ್‌ ವೀವ್ಸ್‌! ಅಂತದ್ದೇನಿದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ?

70 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಲಾಗ್‌.. ಕೇವಲ 72 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 30 ಮಿಲಿಯನ್‌ ವೀವ್ಸ್‌! ಅಂತದ್ದೇನಿದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ?

ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬೇಗ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಬಹುದು. 70 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್‌ ಮಾಡಿ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.    

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 22, 2026, 12:00 PM IST
  • ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ
  • ವ್ಲಾಗ್‌ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾನೆ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ
  • ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ವೀವ್ಸ್‌ ಪಡೆದ ಅಜ್ಜ

Trending Photos

Gold loan:ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಚಿನ್ನವಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ..
camera icon9
Gold Loan
Gold loan:ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಚಿನ್ನವಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ..
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಕೆಂಪು ಲೋಹ.. ಬಂಗಾರವಲ್ಲ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಆಪ್ಶನ್‌
camera icon6
copper investment
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಕೆಂಪು ಲೋಹ.. ಬಂಗಾರವಲ್ಲ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಆಪ್ಶನ್‌
ಮನೆಯ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯ ನವಿಲುಗರಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ.. ಹಣಕ್ಕೆಂದೂ ಇರಲ್ಲ ಕೊರತೆ
camera icon6
Peacock Feather
ಮನೆಯ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯ ನವಿಲುಗರಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ.. ಹಣಕ್ಕೆಂದೂ ಇರಲ್ಲ ಕೊರತೆ
Gold Rate: ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆ! ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?
camera icon5
Gold and silver Rates
Gold Rate: ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆ! ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?
70 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಲಾಗ್‌.. ಕೇವಲ 72 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 30 ಮಿಲಿಯನ್‌ ವೀವ್ಸ್‌! ಅಂತದ್ದೇನಿದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ?

ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತ ಹೋದರೆ ಕಾರಣ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ. ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್‌ಗೆ ಮಿಲಿಯನ್‌ ಗಟ್ಟಲೇ ವೀವ್ಸ್‌ ಪಡೆದು ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 70 ವರ್ಷದ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ವ್ಲಾಗ್‌ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್‌ ಅವರು ತಮಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್‌ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೀವ್ಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಲೈಕ್‌ಗಳು, ಕಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಮಿಲಿಯನ್‌ ದಾಟುತ್ತಿವೆ. 

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವುದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ರತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಅವರ ಜನರ ಸ್ವಂತ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕಮಂಟ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಜ್ಜ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಏನು? 

ನಾನು ವಿನೋದ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಶರ್ಮಾ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ವ್ಲಾಗ್‌ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ವ್ಲಾಗ್‌ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಾಡುವ ಈ ವ್ಲಾಗ್‌ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್‌ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೋಮ್‌ ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ RCB ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆಡುತ್ತೋ, ಆಡಲ್ವೋ.. ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ KSCA ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ವಿನೋದ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ 30 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೂ ಅಧಿಕ ವೀವ್ಸ್‌ ಕಂಡಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 22.2 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಲೈಕ್ಸ್‌, 41.1K ಕಮೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳು 18.4K ರಿಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ವೀವ್ಸ್‌ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ 64,000 ಅಧಿಕ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6; ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್‌ ಫಿನಿಶರ್‌.. ಭಾರತ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Vinod Kumar SharmaUttar pradesh70 Year Old man makes first vlogInternet Sensationvlogging

Trending News