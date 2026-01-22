70 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಲಾಗ್‌.. ಕೇವಲ 72 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 30 ಮಿಲಿಯನ್‌ ವೀವ್ಸ್‌! ಅಂತದ್ದೇನಿದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ?

ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತ ಹೋದರೆ ಕಾರಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೇ ವೀವ್ಸ್ ಪಡೆದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 70 ವರ್ಷದ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ತಮಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೀವ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಲೈಕ್ಗಳು, ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಿಲಿಯನ್ ದಾಟುತ್ತಿವೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವುದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ರತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಅವರ ಜನರ ಸ್ವಂತ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕಮಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಜ್ಜ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಏನು?
ನಾನು ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಾಡುವ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ 30 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ವೀವ್ಸ್ ಕಂಡಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 22.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೈಕ್ಸ್, 41.1K ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು 18.4K ರಿಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ವೀವ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇವರ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ 64,000 ಅಧಿಕ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
