ಬಪ್ಪರೇ..ಈ ಮಹಿಳೆ CNG ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸುವವನ ಎದೆಗೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹಿಡಿಯೋದಾ..!! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹರ್ದೋಯ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಲ್ಗ್ರಾಮ್‌ನ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಉಂಟಾದ ವಾಗ್ವಾದದ ನಂತರ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೇಲೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಡ್ ರಿವಾಲ್ವರ್ ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ.ಈ ಘಟನೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಲ್ಗ್ರಾಮ್ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಮುನ್ನ ಚಾಲಕ ಎಹಸಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿಯುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಕೋರಿಕೆ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಎಹಸಾನ್ ಖಾನ್ ನಡುವೆ ದೈಹಿಕ ಘರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಎಹಸಾನ್ ಖಾನ್‌ರ ಮಗಳು ಆರಿಬಾ ಖಾನ್ (ಅಲಿಯಾಸ್ ಸುರೇಶ್) ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಕಾರಿನಿಂದ .32 ಬೋರ್‌ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಡ್ ರಿವಾಲ್ವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರ್‌ಗೆ ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ.

The lady with the gun is Ariba Khan. She threatened a salesman with a revolver because he asked her to step out of the car during CNG refueling (As per rule).

Yet the ecosystem keeps propagating that Muslims are living under threat in India. What more freedom do they want? pic.twitter.com/ioL01pIZc8

— Mr Sinha (@MrSinha_) June 16, 2025