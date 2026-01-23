Video: ಎಂತಹ ಕಲ್ಲು ಮನಸ್ಸಿದ್ದವರನ್ನೂ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ! ಸಂಗಾತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಾವಿನ ದುಃಖ ಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು..

Snake Crying Video: ಪ್ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಈ ಮುನ್ನ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಹಿಂದಿನ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಆನೆ ಸತ್ತಾಗ ಎರಡು ಜೋಡಿ ಆನೆಗಳು ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಹಾವಿನ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಕೆಲವರು ಜೆಸಿಬಿ ಬಳಸಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಅಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಹಾವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅದರ ಟೈರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾವು, ಸತ್ತ ಹಾವಿನ ದೇಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾವು ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ದುಃಖಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನೀವು ಈ ಎರಡು ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಾವು ಸತ್ತ ನಂತರ, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ಎರಡು ಹಾವುಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್_ಪಠಾನ್230 ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಮುರಿದ ಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ನಾಗರಹಾವು ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಿ ಸತ್ತ ಕಾರಣ ಅಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
