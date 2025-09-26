English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video: ಮರೆಯಾದ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಂಬಲ... ಅಮ್ಮನ ಸಮಾಧಿ ಮುಂದೆ ಕಂದಮ್ಮನ ತುಡಿತ!! ಕಟುಕನ ಮನವೂ ಕರಗುವಂತ ವಿಡಿಯೋ

ತಾಯಿಗಿಂತ ಮೀರಿದ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರುವಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ತನ್ನ ಕಂದನಿಗಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಕರುಣಾಮಯಿ ಆಕೆ. ಇಂದು ನಾವು ತಾಯಿ ಮಗ ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 26, 2025, 09:01 AM IST
    • ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ವೈರಲ್
    • ತಾಯಿ ಮಗ ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ
    • ತಾಯಿಗಿಂತ ಮೀರಿದ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರುವಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ

Emotional Video: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ದಿನ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವಂತೆ ನಗು ತರಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತಿರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. 

ತಾಯಿಗಿಂತ ಮೀರಿದ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರುವಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ತನ್ನ ಕಂದನಿಗಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಕರುಣಾಮಯಿ ಆಕೆ. ಇಂದು ನಾವು ತಾಯಿ ಮಗ ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರಿರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿರಲಿ. ತಾಯಿಯೇ ಕಂದನ ಮೊದಲ ಗುರು. ಆಕೆಯ ಪ್ರೀತಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ಕಂದನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಸೋದು. ಅನೇಕರಿಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜೀವಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡುವೆಯೇ ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಮ್ಮನ ಮಮತೆಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಾಯಿಯ ಮಮತೆಗೆ ಬೆಲೆಕೊಡದೆ, ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೋ, ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಟುಕರಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು.  ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿ ಬಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಬಳಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಮಾಧಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಆತನ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ಆಕೆಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುತ್ತಾ ಆ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಯೇ ಬಾಲಕ ಮಲಗುತ್ತಾನೆ. ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಥಾ ಕಟುಕನ ಮನವೂ ಕರಗಿ ನೀರಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ.

 

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Viral VideoEmotional Video

