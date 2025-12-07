Viral video: ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯನ್ನೇ ನುಂಗಿದ ದೈತ್ಯ ಹಾವು... ಮುಂದೇನಾಯ್ತು? ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

video of Snake and Porcupine: ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ ಎಂಬುದು ಅತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ. ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಯಾನಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾವು ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯನ್ನು ನುಂಗಲು ಹೋಗಿ ತಾನು ತೋಡಿದ ಖೆಡ್ಡಾಗೆ ತಾನೇ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಕೆಂಪು ಬಾಲದ ಹಾವೊಂದು ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯನ್ನು ನುಂಗಿದೆ. ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯ ಚೂಪಾದ ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅಂತಹದ್ದರಲ್ಲಿ ಈ ಹಾವು ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ಈ ಜಾತಿಯ ಹಾವು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲಿ, ಬಾವಲಿ, ಬಾತುಕೋಳಿ, ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿ, ಈ ಹಾವು ತನ್ನ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಬೇಟೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಹಾವು ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯನ್ನು ನುಂಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಪಡಬಾರದ ನರಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡುಗರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.