Viral Video: ಬಂಡೆ ಮೇಲಿಂದ ತಳ್ಳಲು ಬಂದ ಕೋಳಿಯ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು... ತಲೆಗೆ ಕುಟ್ಟಿದ ಕೋತಿ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು

viral video: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರ-ವಿಚಿತ್ರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗಿಸುವಂತೆ ನಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕೋತಿಯನ್ನು, ಕೋಳಿಯೊಂದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೋಳಿಯ ಮಸಲತ್ತು ಅರಿತ ಕೋತಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ನೀವೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು Instagram ನಲ್ಲಿ 'animalsinthenaturetoday' ಎಂಬ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬೃಹದಾಕಾರದ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಬಳಿ ಕೋತಿ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಶಾಂತವಾಗಿ ಬಂಡೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೋತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೋಳಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಕೋಳಿ ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಕೋತಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಕೋತಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೋತಿ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೋಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಡೆದಾಟ ಕೆಲ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ತಮಾಷೆಯ ಶಬ್ದಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.