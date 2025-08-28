English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: ಬಂಡೆ ಮೇಲಿಂದ ತಳ್ಳಲು ಬಂದ ಕೋಳಿಯ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು... ತಲೆಗೆ ಕುಟ್ಟಿದ ಕೋತಿ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Monkey chicken viral video: ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕೋತಿಯನ್ನು, ಕೋಳಿಯೊಂದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೋಳಿಯ ಮಸಲತ್ತು ಅರಿತ ಕೋತಿ, ಏನ್‌ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ನೀವೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 28, 2025, 08:50 PM IST
    • ಚಿತ್ರ-ವಿಚಿತ್ರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ
    • ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ
    • ಕೋತಿಯನ್ನು ಕೋಳಿಯೊಂದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ

Viral Video: ಬಂಡೆ ಮೇಲಿಂದ ತಳ್ಳಲು ಬಂದ ಕೋಳಿಯ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು... ತಲೆಗೆ ಕುಟ್ಟಿದ ಕೋತಿ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು

viral video: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರ-ವಿಚಿತ್ರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗಿಸುವಂತೆ ನಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.



ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕೋತಿಯನ್ನು, ಕೋಳಿಯೊಂದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೋಳಿಯ ಮಸಲತ್ತು ಅರಿತ ಕೋತಿ, ಏನ್‌ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ನೀವೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು Instagram ನಲ್ಲಿ 'animalsinthenaturetoday' ಎಂಬ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬೃಹದಾಕಾರದ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಬಳಿ ಕೋತಿ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಶಾಂತವಾಗಿ ಬಂಡೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೋತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೋಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. 



ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಕೋಳಿ ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಕೋತಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಕೋತಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೋತಿ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೋಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.  ಈ ಹೊಡೆದಾಟ ಕೆಲ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ತಮಾಷೆಯ ಶಬ್ದಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

 

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

