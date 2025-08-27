English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: ಸ್ಟೈಲ್‌ ಆಗಿ ಸಿಗರೇಟ್‌ ಸೇದುತ್ತಾ... ಗಟಗಟ ಅಂತಾ ಬಿಯರ್‌ ಕುಡಿದ ಕೋತಿ!! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಕ್ಕುನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Viral Video of  monkey smoking and drinking beer: ಕೋತಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವೈನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಲು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ಅವರಿಂದದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆಯಂತೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 27, 2025, 06:55 PM IST
    • ನೀವು ಮನುಷ್ಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿರಬಹು
    • ಒಂದು ಕೋತಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ
    • ಈ ವೀಡಿಯೊ ಗಡ್‌ಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಅಚಲ್‌ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ

Trending Photos

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ, ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ
camera icon6
Ganesh chaturthi
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ, ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ : ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon8
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ : ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಫಲ
camera icon6
Ganesh chaturthi
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಫಲ
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಬೇಡ
camera icon6
Gray Hair Remedies
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಬೇಡ
Viral Video: ಸ್ಟೈಲ್‌ ಆಗಿ ಸಿಗರೇಟ್‌ ಸೇದುತ್ತಾ... ಗಟಗಟ ಅಂತಾ ಬಿಯರ್‌ ಕುಡಿದ ಕೋತಿ!! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಕ್ಕುನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Viral Video of  monkey smoking and drinking beer: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಯ್‌ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋತಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೋತಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಗಡ್‌ಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಅಚಲ್‌ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ "ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯ" ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಗಣಪಯ್ಯನ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು

ಈ ಕೋತಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವೈನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಲು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ಅವರಿಂದದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆಯಂತೆ.

ಅಂಗಡಿಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಈಗ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕೋತಿಯು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಅಚಲ್‌ಗಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಬಂದರೆ ಕಚ್ಚಲು ಬರುತ್ತದೆಯಂತೆ. ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಅಂಗಡಿಯವನು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಷ್ಟೇ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲಿನ ಕಠಿಣ ತೆಗೆಯಲು ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ... ಈ ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..    

ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೋತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗರೇಟನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಸೇದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. 

 

ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್‌: https://tinyurl.com/42ubzvj4

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Viral Videomonkey smoking Viral Videomonkey drinking beer Viral Video

Trending News