Viral Video: ಸ್ಟೈಲ್‌ ಆಗಿ ಸಿಗರೇಟ್‌ ಸೇದುತ್ತಾ... ಗಟಗಟ ಅಂತಾ ಬಿಯರ್‌ ಕುಡಿದ ಕೋತಿ!! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಕ್ಕುನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Viral Video of monkey smoking and drinking beer: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಯ್ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋತಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೋತಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಗಡ್ಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಅಚಲ್ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಕೋತಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವೈನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಲು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ಅವರಿಂದದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆಯಂತೆ.
ಅಂಗಡಿಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಈಗ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕೋತಿಯು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಅಚಲ್ಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಬಂದರೆ ಕಚ್ಚಲು ಬರುತ್ತದೆಯಂತೆ. ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಅಂಗಡಿಯವನು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೋತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗರೇಟನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಸೇದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.
ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್: https://tinyurl.com/42ubzvj4