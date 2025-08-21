English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಘಟಸರ್ಪದ ಎಡೆ ಮೇಲೆ ನಾಗಮಣಿ.. ನಡು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದ ಬೆಳಕು..! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

King cobra nagamani : ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಘಟಸರ್ಪಹೊಂದು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ನಾಗಮಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಜನರು ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ...? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 21, 2025, 02:14 PM IST
    • ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಹಲವಾರ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
    • ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿಸುತ್ತೆ..
    • ನಾಗರಹಾವಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ.

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರದಾನ ಆಮೆ ಉಂಗುರ : ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಹರಿಯುವುದು ಹಣದ ಹೊಳೆ
camera icon8
Turtle Ring
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರದಾನ ಆಮೆ ಉಂಗುರ : ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಹರಿಯುವುದು ಹಣದ ಹೊಳೆ
ನಟಿ ರಚಿತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ ಬ್ಯೂಟಿ.. ವರ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon6
rachitha
ನಟಿ ರಚಿತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ ಬ್ಯೂಟಿ.. ವರ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..?
ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪತ್ನಿಯರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌! ಒಡೆದು ಚೂರಾಗಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ, ಐದು ಸಂಸಾರ
camera icon11
leander paes relationship
ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪತ್ನಿಯರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌! ಒಡೆದು ಚೂರಾಗಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ, ಐದು ಸಂಸಾರ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ಯಾ? ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ... ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್‌
camera icon7
Note sale
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ಯಾ? ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ... ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್‌
ಘಟಸರ್ಪದ ಎಡೆ ಮೇಲೆ ನಾಗಮಣಿ.. ನಡು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದ ಬೆಳಕು..! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Nagamani viral video : ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಹಲವಾರ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿಸುತ್ತೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ನಾಗರಹಾವು ಸಹ ಒಂದು..

ಹೌದು.. ನಾಗರಹಾವಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಗಹಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನಾಗಮಣಿಯ ಕುರಿತು ಇರುವ ಕಥೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಂಚಿದ್ದ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೆಟರ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ಈತನ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

 

ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ನಾಗಮಣಿ ನಾಗರಹಾವಿನ ತಲೆಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಮಣಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಹ ಆಗಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡುತ್ತಿವೆ..

ಈ ಪೈಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಡುರಾತ್ರಿ ನಾಗರಹಾವು ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಾಗಮಣಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬುಸುಗುಡುವ ದೃಶ್ಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಲವಾರು ಜನರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಸುಳ್ಳು AI ರಚಿತ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಜನರ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

NagamaniSnake Videoviral newsnagamani videosNagamani Stone

Trending News