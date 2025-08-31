King Cobra Viral Video: ತುಂಬಿದ ಊರಿಗೆ ಬಂದನೊಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ! ಕಪ್ಪು ಕಾಳಿಂಗನ ಗಾತ್ರ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿ ಮಂದಿ

King Cobra Video Viral: ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಂಪಾವತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾರ್ಕರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗುವ 10 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ರಾಜ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕೋಬ್ರಾ ಜನರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಕಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೆವರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವನ್ನು ನೋಡುವುದು ತಮಾಷೆಯ ವಿಚಾರವಲ್ಲ.
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಕಪ್ಪು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವು ಅದರ ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾವಿನ ಉದ್ದವನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು "ಓ ದೇವರೇ!" ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಓಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾರೋ ಇವನು.. ಲವರ್ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗಾ ಮಾಡೋದು..! ಅಣ್ಣಾ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು, ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದಿತು. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಡಲಾಯಿತು. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸದ ಹೊರತು ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯು ಹಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೆದರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
अरे, चम्पावत के खर्ककार्की गांव में 10 फीट का नाग साहब रैंप वॉक करते दिखे! 😜
गांव वाले हैरान, बोले, "ये नागराज है या रील स्टार?" सांप महाराज स्टाइल मारके जंगल निकल गए। 😎 pic.twitter.com/YD9jaMgA0u
— bhUpi Panwar (@askbhupi) August 20, 2025
ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು @askbhupi ಅವರು Instagram ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಹ ತಮಾಷೆಯಾಗಿವೆ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು, "ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದೆ!" ಎಂದು ಯಾರೋ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರೆ, "ಅದು ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು!" ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ಹಾವುಗಳು ಸಹ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಇಂದು ತಿಳಿಯಿತು." ಈ ವೀಡಿಯೊ ಭಯಾನಕವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಚರಣೆ: ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಹಿಂದೂ ಘೋಷ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆದ ಭಾರತೀಯರು